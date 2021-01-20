القهوجي عميدًا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور الحسيني محمد الحسيني القهوجي، أستاذ اللغويات، وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بعمل عميد الكلية.


تدرج عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة الجديد في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على شهادة الثانوية الأزهرية عام ١٩٨٠م، والتحق بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، وحصل على درجة الليسانس في اللغة العربية عام ١٩٨٤م، والتحق بالدراسات العليا فحصل على درجة التخصص الماجستير عام ١٩٨٩م بتقدير ممتاز، وعين مدرسًا مساعدًا في قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة، ثم استكمل مشواره العلمي وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) ١٩٩٢م بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسًا بقسم اللغويات، ثم ترقى بعد ذلك وحصل على درجة أستاذ مساعد سنة١٩٩٦م، ثم درجة الأستاذية عام ٢٠٠٢م، وهي أعلى درجة علمية، وفي عام ٢٠١٨م أصبح رئيسًا لقسم اللغويات، وفي عام ٢٠٢٠م صدر قرارٌ بتعيينه وكيلا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة، ثَم صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفه عميدا للكلية.
أشرف القهوجي وناقش عديدًا من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة والجامعات العربية، وله إسهامات علمية عديدة في مجال تخصصه، وشارك في عديد من المؤتمرات محليًّا ودوليًّا، ويعد عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة من القامات العلمية التي أسهمت في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وعملت على النهوض والارتقاء بلغة القرآن الكريم.

أخبار تهمك

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يحذر ريال مدريد من مباريات الكأس

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

منذ 39 دقيقة

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 ص

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

11:28 ص

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

12:32 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»