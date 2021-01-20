كاريكاتير كاريكاتير سينما الواقع الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:16 م عمرو عبد العاطي Advertisements سينما الواقع سينما الواقع أخبار تهمك زيدان يحذر ريال مدريد من مباريات الكأس منذ ساعة و 12 دقيقة الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي منذ أقل من ساعتين تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي منذ حوالي 8 ساعات خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو) منذ حوالي 10 ساعة ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة منذ حوالي 14 ساعة ٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم منذ حوالي 4 ساعات أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة منذ حوالي 12 ساعة باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد منذ حوالي 9 ساعات عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة منذ يوم الأهلي يستقر على صفقة جديدة منذ حوالي 15 ساعة قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو) منذ يوم شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي منذ ساعتين و 10 دقيقة الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن منذ 41 دقيقة