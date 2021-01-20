المختار صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس "الشيوخ" والضوي لـ "النواب"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ المُعين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا للهيئة البرلمانية ومُمثلًا لها أمام مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان، والنائبة ايرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاته، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب.

وقامت الهيئة البرلمانية للحزب، باختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية وممثلًا لها أمام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كل من النائب أحمد مقلد، والنائب محمد طلبة، والدكتورة هبة الله جورج، والنائبة عايدة السواركة، والنائبة دعاء عريبي، والدكتورة سمر سالم، والدكتورة حنان عبدالمنعم.

وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي كلف الحزب نوابه بمتابعتها، ويعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبياناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.

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