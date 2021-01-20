حسين السيد: شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات أكثر مما يتقاضاه في الزمالك

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية السابق أن الادارة نجحت في تمديد عقود الرباعي أوباما وشيكابالا وفتوح وجنش لأنهم أعمدة رئيسية بالفريق.





وأشار حسين السيد في تصريحاته لبرنامج المات إلى أن شيكابالا كان يدفع مبالغ مالية وغرامات اكثر مما يتقاضاه سنويا في الزمالك.





وتابع السيد حديثه مؤكدا أن شيكابالا وقع معه عندما كان في اللجنة التنفيذية للزمالك في الفترة الماضية على بياض دون وجود وكيل واثبت أنه رمز زملكاوي كبير .





وأتم مؤكدا أن عقد شيكابالا القديم مع الزمالك كان معقد واللاعب كان يدفع من جيبه سنويا.



