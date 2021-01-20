جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
تستأنف منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم الأربعاء، بثلاث مباريات نارية.

ومن المقرر أن يواجه ضمك نظيره الباطن في تمام الساعة الثالثة إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا خمسة دقائق بتوقيت السعودية.

فيما سيكون الهلال على موعد مع نظيره التعاون، في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية.

وتختتم مواجهات الجولة حين يواجه النصر فريق الوحدة الساعة السابعة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع نظيره الشباب صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-
1- الهلال: 26 نقاط
2- الشباب: 26 نقاط
3- الأهلي : 26 نقاط
4- الاتحاد : 24 نقاط
5- التعاون: 21 نقاط
6- الاتفاق: 21 نقاط
7- الوحدة: 20 نقاط
8- أبها: 20 نقاط
9- القادسية: 19 نقاط
10- الفتح : 18 نقاط
11- النصر: 17 نقاط
12- الفيصلي: 15 نقاط
13- الباطن: 13 نقاط
14- الرائد: 13 نقاط
15 – العين: 10 نقاط
16- ضمك: 9 نقاط

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