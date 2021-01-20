نائب بالشيوخ: التعديل الوزاري المرتقب هدفه تحسين الأداء وحل مشكلات المواطن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، يجب أن يكون هدفه تحسين الأداء وحل مشكلات المواطن وزيادة فرص التنمية بالبلاد، وأن لا يكون مجرد تعديل وتغيير أشخاص الوزراء، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الوزراء يمثلون عبء على الدولة ويجب استبعادهم في التعديل المرتقب.

وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له اليوم، أن أداء بعض الوزراء لا يرتقى لتطلعات المواطنين ولا لطموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق مسيرة التنمية بمختلف المجالات، مؤكدًا على ضرورة أن جمع التعديل الوزاري الجديدة ما بين الوزراء السياسيين والوزراء التكنوقراط، والعمل على تغيير السياسات وليس الأسماء فقط.

وأشار «الشرقاوي»، إلي أن أزمة كورونا كانت أكبر اختبار وتحدي للحكومة ولكنها نجحت في إدارته بشكل مشرف أبهر الجميع على مستوى العالم وحافظ على صحة المصريين وحياتهم، بجانب تحقيق مصر نجاحًا كبير في تنفيذ المعادلة الصعبة وهي مواجهة الوباء، دون توقف الإنتاج أو عجلة الاقتصاد بل والحفاظ على معدل النمو الإيجابي رغم الآثار والتداعيات السلبية، ولكن هناك قصور في بعض الحقائب الأخرى التى يجب تعديلها في أقرب وقت.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وجود حل عملى وعادل لملف الدعم لكي يصل لمستحقيه، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين لجذب استثمارات أجنبية جديدة، بجانب بالعمل على تحديد أولويات الإنفاق وترتيبها، والاهتمام بملفي الصحة والتعليم.

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