أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

سيطرت حالة من الغضب الشديد على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التى تعرض لها وليد سليمان نجم القلعة الحمراء، خلال مباراة البنك الأهلى الأخيرة في الدوري المصري.





وجاء سبب غضب لجنة التخطيط بسبب إصرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بوليد سليمان، رغم تعرضه للإصابة فى فترة الإحماء قبل المباراة، ورغم وجود أكثر من بديل على مقاعد البدلاء.





وقامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتواصل مع بعض أعضاء الجهاز الفنى، للتعرف على سبب تمسك المدير الفنى بالدفع باللاعب رغم عدم جاهزيته.





‏وأثبتت الأشعة التي خضع لها وليد سليمان عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ويبتعد عن الملاعب لمدة 4 أسابيع مقبلة، لذلك لن يشارك مع القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.



