استقالة الجهاز الفنى لفريق نهضة العامرية بسبب الأزمة المالية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
تقدم 4 أفراد من الجهاز الفنى لفريق نهضة العامرية الذى يشارك فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث باستقالتهم .

وتضم قائمة المستقيلين كلا من  محمود التركى المدير الفنى ، صالح سليته المدرب العام ، وليد فيصل مدرب حراس المرمى ، عاطف كمال المدير الإدارى . 

وأرجع الرباعى المستقيل استقالتهم إلى عدم صرف مستحقاتهم المالية بالإضافة إلى التأخر فى صرف مستحقات اللاعبين . 

وقال أحد المستقيلين الذى رفض ذكر إسمه أنهم  عقدوا أكثر من جلسة مع إدارة النادى وتوصوا إلى عدة اتفاقات لصرف المستحقات المتأخرة إلا أنه لم يتم الالتزام من جهة  الإداراة بما تم الإتفاق عليه .

ويحتل نهضة العامرية المركز الثانى فى المجموعة الحادية عشر برصيد 16 نقطة . 

ويخوض الفريق مباراة رسمية يوم السبت القادم خارج ملعبه مع مركز شباب كفر بولين ضمن مباريات الجولة العاشرة بالمجموعة الحادية عشر .


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