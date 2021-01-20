الزمالك يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز أمام نظيره الجونة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.









وفاز الزمالك بهدف دون رد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز منفردا برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة.









وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك برصيد 19 نقطة

2- الأهلي برصيد 17 نقطة

3- الجونة برصيد 15 نقطة

4- مصر المقاصة برصيد 13 نقطة

5- بيراميدز برصيد 12 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة

7- المصري برصيد 10 نقاط

8- إنبي برصيد 10 نقاط

9- البنك الأهلي برصيد 8 نقاط

10- سموحة برصيد 8 نقاط

11- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط

12- المقاولون العرب برصيد 7 نقاط

13- غزل المحلة برصيد 7 نقاط

14- أسوان برصيد 7 نقاط

15- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط

16- وادي دجلة برصيد 6 نقاط

17- الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط

18- طلائع الجيش برصيد 4 نقاط



