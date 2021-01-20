تأجيل محاكمة "رجل" هتك عرض زوجته وتعدى عليها في الشرقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
سمر السيد




قضت محكمة جنايات الزقازيق بتأجيل محاكمة "رجل" بتهمة هتك عرض زوجته في مركز الزقازيق لجلسة "الغد" 21 يناير.

وتعود أحداث القضية رقم 37610 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 2023 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من " م. م. ج " 20 عاما ربة منزل ومقيمة مركز الزقازيق باتهام زوجها " ج.. م. ع " بالتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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