بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
سيطرت حالة من الاستياء الشديد على جهاز كرة القدم في الأهلي وذلك عقب قرار إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه عقب مواجهة البنك الأهلي.

ويقوم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالبحث من أجل تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في ظل الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها المارد الأحمر في الفترة الحالية.

كما يقوم مجلس إدارة القلعة الحمراء بدراسة التحرك خلال الفترة المقبلة وتقديم طلب رسمي إلى اتحاد الكرة من أجل الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الفريق في بطولة الدوري المحلي.

وقام الأهلي في الساعات القليلة الماضية بتقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الاعتراض على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة البنك الأهلي وإلغاء هدف صحيح للمارد الأحمر.

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