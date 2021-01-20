ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "مستأجرة" قيادة أحد المتهمين والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية".





كما تم بإرشادهم ضبط باقي المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائي).





وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.



وجاء ذلك،فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وضبط التشكيلات العصابية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بالقاهرة.وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة ( مشغولات ذهبية، عدد 2 شاشة عرض– بعض المتعلقات).