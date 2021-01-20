سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
قام مجلس إدارة سموحة برفض عرض من الزمالك قدمه مسئولو القلعة البيضاء في الساعات الماضية من أجل التعاقد مع حسام حسن نجم هجوم الفريق السكندري في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أنَّ إدارة النادي السكندري رفضت العرض المقدم من الفارس الأبيض بسبب القيمة المادية المعروضة، حيث عرض الزمالك مبلغ 8 ملايين جنيه من أجل التعاقد مع حسام حسن.

ويرى مسئولو سموحة أن عرض الزمالك لا يتناسب مع القيمة الفنية لحسام حسن والذي تواجد في معسكرات منتخب مصر في الفترة الماضية.

وطلب البرتغالي باتشيكو المجدير الفني للقلعة البيضاء في الساعات الماضية التعاقد مع مهاجم مميز من أجل معاونة مصطفى محمد على مدار الموسم.

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