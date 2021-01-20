الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد سامي
كشف مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الحوار الذي دار بين الحكم محمد سلامة الذي أدار مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ومحمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

وكان محمد الشناوي تعرض للإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، عقب مباراة الأهلي والبنك الأهلي، الذي انتهت بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر: الحارس محمد الشناوي لم يتجاوز في حق الحكم محمد سلامة، ولم يخرج من فمه أي لفظ خارج له، حيث كتب سلامة في تقريره: "انت بتديني إنذار ليه، انا بقولك لاعب البنك الأهلي وقع على الارض بيضيع وقت، تديني انذار".

واختتم سلامة تقريره: "عندما ترك الحكم، الشناوي متجهًا الى غرفة الملابس أمسك به، وهو ما أدى لإيقافه أربع مباريات".

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