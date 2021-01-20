ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، طلبه من اجل البقاء في البارسا خلال الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو القادم.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، ان ليونيل ميسي تحدث مع خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، بشأن مستقبله مع برشلونة.

وأكد البرنامج: ان ميسي أخبر لابورتا بأنه سيبقى في برشلونة، إذا أبرم النادي 3 أو 4 صفقات جيدة في الصيف القادم.

ويرتبط البرغوث الأرجنتيني بعلاقة مميزة مع لابورتا منذ فترة رئاسته الأولى للنادي الكتالوني، من عام 2003 حتي عام 2010.

يذكر ان لابورتا اكد مرارًا وتكرارًا في مقابلاته خلال الفترة الماضية، انه سيعمل على بقاء ميسي ويستطيع إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، في حال فوزه برئاسة النادي.

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