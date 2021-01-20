جو رعد للفجر الفني: سعيد بنجاح كليب فاطمة

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أعرب الفنان اللبناني جو رعد عن سعادته بالنجاح الذي حققه أحدث كليباته بعنوان فاطمة والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات الرقمية.



وقال جو في تصريح خاص للفجر الفني إنه سعيد بنجاح العمل وخاصة أن ظروف تحضيره كانت قبل أزمة فيروس كورونا وتم طرحه في أوقات صعبة.



وأكد رعد على تحضيره لعدة مشاريع فنية جديدة؛ ستكون بمثابة مفاجأة كبرى لكل عشاقه.



يذكر أن جو رعد كان قد نشر مقطع فيديو منذ فترة، وظهر فيه وهو يتلقى لقاح كورونا وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.