الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
رفضت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التراجع القضية التي رفعها ضد الزمالك، ويتم تداولها أمام المحكمة الاقتصادية بشأن لافته نادي القرن التي رفعها مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق فوق أسوار ناديه خلال الفترة الماضية.

وجاء ذالك بعد محاولات من بعض الوسطاء اذين حاولوا حل الأزمات بين الناديين خاصة بعد رحيل مرتضى منصور رئيس مجلس الزمالك السابق.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أجلت الدعوى إلى يوم 4 فبراير، والتي يطالب فيها الأهلي بتعويض 50 مليون جنيه.

وتعادل الأهلي سلبا بدون أهداف مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في ثامن جولات الدوري العام.

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