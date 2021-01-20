الضرائب تكشف عن الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية إلكترونية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:06 ص
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه مع بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بداية من أول يناير الحالى على الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة ، اصبح هؤلاء الممولين ملتزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة  www.eta.gov.eg  ، لافتًا إلى أنه لن يعتد بالإقرارات  المقدمة  لممولى هذه الثلاثة مراكز المقدمة على أى بوابة أخرى .

 

وأوضح " عبد القادر " أن طريقة السداد الإلكترونى على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكترونى على المنظومة السابقة، موضحًا أن  خطوات السداد الالكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة ، يقوم بإختيار السداد الإلكترونى ( مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة ) ، ويختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب ، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة ، فيقوم الممول بالتأكيد عليها ، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة الكترونيا وهم الاولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة CPS  على اشتراك الممول في تلك الخدمة و الثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الالكتروني حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة ، ويتوجه بها إلى البنك حيث يتم استخدامها فى عملية السداد الالكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول .

 

والجدير بالذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة  تظهر المدفوعة فى حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.

 

و شدد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه لن تعد الضريبة مسددة من قبل ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة دون استخدام هذه المطالبة التى يحصل عليها الممول من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الضرائب المصرية الاقرارات الضريبية

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ 37 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 8 ساعات

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ ساعة

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 16 ساعة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الضرائب" تطالب الأشخاص الطبيعين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا

"الضرائب": سداد المستحقات الضريبية أونلاين لجميع الممولين

مصلحة الضرائب تشكل فريق لتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين

الضرائب : تشكيل فريق دعم فني لتواصل مع الممولين وتذليل العقابات أمامهم

مصلحة الضرائب تستعد لتطبيق منظومة الإجراءات المميكنة

وزير المالية: القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 ص

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

11:28 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

02:45 ص

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

09:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»