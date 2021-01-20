الضرائب تكشف عن الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية إلكترونية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه مع بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بداية من أول يناير الحالى على الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة ، اصبح هؤلاء الممولين ملتزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg ، لافتًا إلى أنه لن يعتد بالإقرارات المقدمة لممولى هذه الثلاثة مراكز المقدمة على أى بوابة أخرى .

وأوضح " عبد القادر " أن طريقة السداد الإلكترونى على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكترونى على المنظومة السابقة، موضحًا أن خطوات السداد الالكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة ، يقوم بإختيار السداد الإلكترونى ( مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة ) ، ويختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب ، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة ، فيقوم الممول بالتأكيد عليها ، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة الكترونيا وهم الاولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة CPS على اشتراك الممول في تلك الخدمة و الثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الالكتروني حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة ، ويتوجه بها إلى البنك حيث يتم استخدامها فى عملية السداد الالكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول .

والجدير بالذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة تظهر المدفوعة فى حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.

و شدد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه لن تعد الضريبة مسددة من قبل ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة دون استخدام هذه المطالبة التى يحصل عليها الممول من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة