"الري": أنظمة الري الحديث تساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أرباح أعلى

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قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أنظمة الري الحديثة الذكية فكرة مطبقة بجميع دول العالم بنجاح، ونسعى لتطبيقها على أرض الواقع في مصر؛ لكوننا لا نملك رفاهية إهدار المياه.



وأكد "غانم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الري الحديثة عند استخدامها ترشد المياه كجزء من الخطة القومية لترشيد الاستهلاك، كما أنها تساعد على تقليل العمالة والسماد المستخدم بنسبة 40%، بما يساهم في تقليل التكلفة، ويعمل على زيادة الانتاج بنسبة 30-40% بما يحقق أرباح أعلى للمزارع.



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن استخدام أنظمة الري الحديثة تساهم أيضًا في زيادة جودة المحاصيل؛ لكونه يوصل المياه بكمية مناسبة للنبات، حيث أن زيادة أو نقصان المياه تؤدي لإجهاد النبات وتؤثر على جودته وقد يؤدي لموت النبات حال تأخر وصول المياه له.

