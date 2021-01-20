بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
سمر السيد





قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الحسينية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لعدد 3 معارض بيطرية وضـبط 384 عبوة لـ ( 30 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.



بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية
بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية
بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية
بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية
بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية
بالصور.. ضبط 384 عبوة دواء بيطري مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية

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