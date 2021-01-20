إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 2.4 مليون و83 ألفاً وفاة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.4 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد 83 ألفاً و157 حالة.

 

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 1.78 مليون شخصاً من المصابين بالمرض. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدد الإصابات اصابه كورونا إيطاليا

أخبار تهمك

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 7 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 15 ساعة

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليابان تسجل 2210 وفيات بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فرنسا إلى 2.53 مليون

البرازيل تسجل 190 ألف وفاة بكورونا

إصابات كورونا تصل إلى 2.14 مليون حالة بإيطاليا

إيطاليا تسجل 76.3 ألف وفاة و2.18 مليون إصابة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 ص

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

09:39 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

02:45 ص

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»