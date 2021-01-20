إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 2.4 مليون و83 ألفاً وفاة

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.4 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد 83 ألفاً و157 حالة.

وأكدت بيانات الجامعة الأمريكية، تعافي 1.78 مليون شخصاً من المصابين بالمرض. وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعاً.