سوزان نجم الدين تودع أبناءها بكلمات من القلب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

ودعت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ أولادها بعد أن عادوا للقائها في مصر بزيارة قصيرة، برسالة مؤثرة ونشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بهم.

وعلقت عليها برسالة مؤثرة كتبت فيها: "رح إشتألكن كتير يا ماما أيام من زيارتكم إلى مصر الحبيبة..مرت كالثواني..وكأنها حلمٌ مرّ طيفه في خيالي.. حماكم الله ورعاكم حيثما كنتم يانبض الروح وقرة العين ونبع الحياة..على أمل اللقاء من جديد وبأقرب وقتٍ انشاءالله".

يذكر أن سوزان التقت قبل أيام بأولادها بعد فراق 5 سنوات، بسبب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنع دخول السوريين إلى أميركا، ونشرت فيديو يوثّق لحظة إستقبالها لهم في المطار أظهر لحظات مؤثرة وفرحة.

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