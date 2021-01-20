شاهد.. غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية.. والمحافظ يؤكد: لا تهاون في مخالفة القانون

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذًا لتعلىمات المحافظ للحفاظ على صحه أبنائنا الطلاب شنت رئاسه مركز ومدينة فاقوس حمله على مراكز الدروس الخصوصيه، أسفرت عن غلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصيه بشوارع شلتوت والدروس وبجوار مسجد الصحابه بالمدينه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.



أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.



