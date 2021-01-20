أمريكا: وفيات كورونا تتخطى 401 ألف

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، تسجيل إجمالي 24 مليونا و230 ألفاً و850 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و401 ألف و361 حالة وفاة.

 

وبحسب إحصاء مستقل من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تشمل هذه الأعداد البيانات المسجلة حتى الساعة 01.00 بتوقيت جرينتش الأربعاء.

 

وكشفت السلطات الصحية الأمريكية، أن عدد القتلى المؤقت تجاوز 401 ألف و361 حالة وفاة حالة الحد الأدنى للتقديرات الأولية للبيت الأبيض، التي توقعت في أفضل الحالات ما بين 100 ألف و240 ألف حالة وفاة بسبب الوباء.

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