روما يخرج من دور الـ16 لكأس إيطاليا على يد سبيزيا

فجر فريق سبيزيا مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بمضيفه روما من دور الستة عشر لكأس إيطاليا لكرة القدم بالفوز عليه 4 /2 بعد مباراة ماراثونية جمعت بينهما مساء الثلاثاء.





وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي حيث شهد هدفين لسبيزيا وحالتي طرد في صفوف روما.





وتقدم سبيزيا بهدفين مبكرين عن طريق أندري جالابينوف من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة وريكاردو سابونارا في الدقيقة 15.





لكن روما لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل بهدفين حملا توقيع لورينزو بيليجريني من ضربة جزاء في الدقيقة 43 والأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 72.





وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ليعلن الحكم عن التمديد لشوطين إضافيين. وشهد الوقت الإضافي قمة الإثارة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء مرتين في غضون دقيقة واحدة في وجه لاعبين من روما هما جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 91 و باو لوبيز في الدقيقة 92.





واستغل سبيزيا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وسجل الهدف الثالث بواسطة دانييلي فيردي قبل أن يسجل ريكاردو سابونارا الهدف الرابع للفريق الذي يشارك للمرة الأولى بدوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.



