بالصور ..وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها وفتحها امام الزائرين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:01 ص
جانب من جولة وزير الزراعة
جانب من جولة وزير الزراعة
الفجر الاقتصادي
في إطار رؤيته لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك والتابعة لمعهد بحوث البساتين يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين
القصير طالب بوضع خطة سريعة لتطوير الحديقة وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها امام الزائرين مع توفير كافة الخدمات بالحديقة
 ويأتي ذلك انطلاقا من الجهود التي تبذلها  الوزارة حاليا في حصر جميع الأصول غير المستغلة وتحقيق اقصى استفادة منها.
وقال القصير ان الحديقة التي تقع على مساحة 8 افدنه بمنطقة متميزة بالزمالك يجب استغلالها على الوجه الأمثل حيث تحتوى على بعض النباتات والاشجار النادرة وكذلك  الصوب الزراعية الملكية

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