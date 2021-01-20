السيسي: الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا (فيديو)

Advertisements

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه رغم التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة كورونا، فقد نجح الاقتصاد المصري في التعامل معها بمرونة بما حافظ على قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي بدأته الحكومة منذ سنوات ونجح في تحقيق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة وانعكس إيجابا على جهود التنمية، وقدرة الدولة في التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضررًا.



وأكد الرئيس، خلال كلمة متلفزة وجهها للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها، اليوم الأربعاء، أن مصر ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتشارك في العديد من لجانها المختلفة، كما تحظى بالعضوية الكاملة في مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام ۲۰۰۸ كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له، وذلك ارتباطًا بالأهمية التي نوليها للمركز كمحفل رئيسي لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وتقديم الدعم الفني ذي الصلة.



وتابع الرئيس، أن هذا التعاون شهد مرحلة جديدة في عام ۲۰۱۹ بانضمام مصر إلى آلية البرامج القطرية، مشيدًا بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذي تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوافق على الأولويات التي تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لاسيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، معربًا عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة، والتأكيد على الرغبة في تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة.

