بديع أبو شقرا يفتح مجالًا للمهاترات اللفظية.. وما علاقة يوسف الخال وباسم مغنية؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أثار الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ حالة من الغضب الشديد بعدما صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية أن الفنان اللبناني لايبيع عربياً.

التصريح الخاص به استفز زملاءه الفنانين والاعلاميين، وأبرزهم النجم يوسف الخال والنجم باسم مغنية؛ والاعلامي ايلي مرعب وغيرهم.

وعاد أبو شقرا مجدداً وأوضح حقيقة حديثه، وقال عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أنه لا يريد أن يدخل في نقاش بهذا الموضوع مع أحد ،كي لا يفهم أنه خلاف بين ممثلين، وأنه كان ينقل واقعاً موجوداً.

وأطلق مبادرة للمناقشة بواقع الدراما اللبنانية وحثّ المستثمرين على الإستثمار بهذا القطاع، طالما أن الدولة غائبة، وقال: "لهالسبب رح جرب حضّر ل webinar online, بيجمع ممثلين ومنتجين وصحفية وكتاب لنبحث بمشاكل الدراما وامكانية فتح ابواب جديدة واقناع المستثمرين بالاستثمار بهدا القطاع في ظل غياب كامل للجهات الرسمية وطبعا الظروف الصعبة اللي ما بتشجع الدرامة لا من قريب ولا من بعيد.

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