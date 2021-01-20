جنايات بنها تعاقب موظف بالمرور بالمشدد لتزويره في أوراق رسمية

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قضت محكنة جنايات بنها، بالسجن المشدد 3 سنوات لموظف بوحدة مرور، لارتكاب مخالفة تزوير في محررات رسمية لملف ترخيص ورخصة سيارة.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم علي، والمستشار محمد أبوالفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.



وجاء في اوراق الإحالة أن "ا.م.ا" موظف بوحدة مرور اتفق مع أخر مجهول بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي خطابات بيع سيارة نقل محل الواقعة بالمزاد العلني من محافظة الإسكندرية، أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين بيانات تلك الجهة على أساس أنها مباعة في المزاد العلني، وذلك على خلاف الحقيقة.



وأضافت الأوراق أن المتهم الثاني "المجهول" قلد أختام شعار الجمهورية، وأختام إحدى الجهات الحكومية، وأختام كودية منسوب صدورها لإدارة المخازن العامة، وقدم المحررات إلى المختصين بوحدة المرور.



وأكملت الأوراق، أن الموظف ارتكب توزير في محررات رسمية مثل الترخيص للسيارة ورخصة التسيير.