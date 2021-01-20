غادة عادل تدخل فى مشاكل مع خالد النبوى في "أهل الكهف"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



تُشارك الفنانة غادة عادل حاليًا في فيلم"أهل الكهف"، وتقف خلال الأحداث مع الملك الذي يُجسد دوره الفنان مصطفى فهمي، ضد الفنان خالد النبوي، مما يجعلها تدخل في صراعات كبيرة معه.

والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة، وهو بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، إنتاج وليد منصور.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة غادة عادل حاليًا عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من
ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، محمد خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني.

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