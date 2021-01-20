حسين الجسمي يرفع منسوب التشويق بأغنية حي هالصوت
الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:48 ص
لمياء علي
فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي محبيه بطرح فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة "حي هالصوت" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وشوق جمهوره للعمل القادم.
وعلّق الجسمي على الفيديو قائلاً: "جهزوا أنفسكم لأحدث عمل موسيقي مع ألحان وغناء حسين الجسمي".
يذكر أن الجسمي كان قد تقدم بالعزاء عبر حسابه الخاص بتويتر للفنان راشد الماجد في وفاة والدته وقال:خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته،الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها.