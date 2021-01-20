حسين الجسمي يرفع منسوب التشويق بأغنية حي هالصوت

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فاجأ الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ محبيه بطرح فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة "​حي هالصوت​" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وشوق جمهوره للعمل القادم.



وعلّق الجسمي على الفيديو قائلاً: "جهزوا أنفسكم لأحدث عمل موسيقي مع ألحان وغناء حسين الجسمي".



يذكر أن الجسمي كان قد تقدم بالعزاء عبر حسابه الخاص بتويتر للفنان راشد الماجد في وفاة والدته وقال:‏خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته،الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها.