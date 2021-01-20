الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والصغرى 9 درجات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.
وتتوقع الهيئة، أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، وسيكون الطقس مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلًا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد سيكون الطقس معتدلًا ومائلًا للدفء على جنوب الصعيد.

وفي فترة الليل سيكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وباردا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 17 والصغرى 9
الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10
دمياط العظمى 17 والصغرى 10
الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 10
السويس العظمى 17 والصغرى 10
العريش العظمى 17 والصغرى 10
طابا العظمى 17 والصغرى 10
سانت كاترين العظمى 11 والصغرى 0
شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13
الغردقة العظمى 22 والصغرى 11
الفيوم العظمى 18 والصغرى 9
بني سويف العظمى 18 الصغرى 8
المنيا العظمى 18 والصغرى 6
أسيوط العظمى 19 والصغرى 7

أخبار تهمك

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 15 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ 36 دقيقة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 ص

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

09:39 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

02:45 ص

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»