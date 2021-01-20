مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
ريهام على

صرح اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، انه تم الإنتهاء من تركيب عدد ٤٥٣٧ قطعة ذكية موفرة مجانية لمياه الشرب داخل دورات مياه الشرب بدور العبادة الاهلية، وذلك بالتعاون مع مجالس المدن داخل محافظة الفيوم طبقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بهدف تقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الاهدار.

وأضاف رئيس مياة الفيوم، ان عدد المساجد الاهلية التى تم تركيب القطع الموفرة بها بلغ نحو ٢٥٠ مسجد بثلاث مراكز هى مركز اطسا والفيوم وطامية، كما تم تركيب القطع الموفرة داخل ٢٠ كنيسة داخل الثلاث المراكز المستهدفة.

وأشار ان ما تم تركيبه من القطع الموفرة هو دفعه أولى فقط وهناك دفعتين سيتم استلامهم الأيام المقبلة وسيتم تركيبهم فى باقى المراكز سنورس وابشواى ويوسف الصديق، وان الشركة تستهدف تركيب القطع الموفرة المجانية بجميع دور العبادة الأهلية داخل المحافظة ويتم تركيبها عن طريق إدارة التوعية والإعلام بالشركة كما يتم لصق بوسترات لتوعية المصلين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وغلق الحنفيات بعد الاستخدام داخل دورات مياه الشرب.

ودعى رئيس الشركة جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه واستخدام وتركيب القطع الموفرة داخل المنازل من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار لأن كل نقطة مياه بتفرق فى حياتنا ونحن فى أشد الاحتياج إليها.
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة
مياه الفيوم تنتهى من تركيب ٤٥٣٧ قطعة موفرة للمياه بدورات مياه ٢٥٠ مسجد و٢٠ كنيسة

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