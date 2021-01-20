تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن تدخلها بشأن أنهيار العقار رقم ١٠ شارع المرادي من المرغني، وذلك لتقديم المساعدات اللأزمة لسكان العقار.


وأوضح بيان صادر من المديرية، أنه بناءًا علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلاله مدير المديرية تم توجه فريق الإغاثة من المديريه وفريق إغاثة اداره وسط الإجتماعيه الي موقع العقار المنهار للمعاينه والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من أربعه أدوار وصادر له قرار بالترميم من ٢٠١٢ والسكان مقيمين بالعقار علي مسؤوليتهم.
وبناء علي الحصر تبين وجود 4 أسر متضرره، وجاري عمل الابحاث واستكمال المستندات لصرف مساعده الإعاشة، وتم توزيع بطاطين ووجبات غذائية لهم.
تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين
تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين
تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين
تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين
تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين
تضامن الإسكندرية: تقديم مساعدات إعاشة لمتضرري العقار المنهار بالعطارين

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