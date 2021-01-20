سعد لمجرد يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أوضح النجم المغربي ​سعد لمجرد​ حقيقة توتر العلاقة بينه وبين محمد رمضان، وكشف أن هناك العديد من المشاريع الفنية قد تأثرت بسبب ظروف ​فيروس كورونا​ وحصل تأجيلها الى وقت لاحق.

وأضاف سعد لمجرد في حديثه ضمن برنامج The insider على قناة دبي الأولى، أن مشروع الفيلم الذي كان من المفترض أن يجمعه برمضان​، كان من ضمن الخطط التي تأثرت بسبب كورونا وأيضًا بسبب انشغال كلا منهما في الأعمال الفنية.

ونفى الفنان المغربي عن حقيقة الخلاف بينه وبين محمد رمضان، هذه الشائعات التي رفض الرد عليها مسبقًا، مؤكدًا احترامه لفن رمضان الذي وصفه بـ "وحش الشاشة" واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحًا مستشهداً بنجاح الديو الذي جمعهما معًا "إنساي".

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