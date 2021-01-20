ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47% في مستهل التعاملات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:25 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% رابحاً 13.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2766.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.8 مليون سهم محققة ما قيمته 188.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2029 صفقة لعدد 34 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%.
 
وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.08%، ثم سهم شيميرا اس اند بي الامارات شريعة المتداول بنسبة 1.82%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 5%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.70%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.5 مليون ورقة بقيمة 48.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.45%.
 

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