ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.47% في مستهل التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% رابحاً 13.16 نقطة ليصل إلى مستوى 2766.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.8 مليون سهم محققة ما قيمته 188.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2029 صفقة لعدد 34 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.01%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%.