البورصة توقف التداول علي أسهم 8 شركات لتجاوزها النسب المقررة
الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:21 ص
نيفين سمير
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وذكرت البورصة المصرية أسماء الشركات وهم ، راية القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، سبيد ميديكال، السويس للأسمنت، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر للأسمنت-قنا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.