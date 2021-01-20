البورصة توقف التداول علي أسهم 8 شركات لتجاوزها النسب المقررة

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 8 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.







