ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.16% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:20 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 2.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 332.2 ألف دينار بحرينى.


 وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، شركة ناس بنسبة 2.38%.

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