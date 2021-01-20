ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.16% خلال التعاملات الصباحية
الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:20 ص
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 2.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 332.2 ألف دينار بحرينى.
وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.78% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، شركة ناس بنسبة 2.38%.