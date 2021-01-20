ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.16% خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 2.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1453.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 332.2 ألف دينار بحرينى.







