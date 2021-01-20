ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:18 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحاً 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 5675.26 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.39 نقطة ليصل إلى مستوى 6198.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.99 نقطة ليصل إلى مستوى 4644.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% خاسراً 13.92 نقطة ليصل إلى مستوى 4808.29 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5647 صفقة.


 وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.18%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.08%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

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