ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحاً 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 5675.26 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 7.39 نقطة ليصل إلى مستوى 6198.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 8.99 نقطة ليصل إلى مستوى 4644.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% خاسراً 13.92 نقطة ليصل إلى مستوى 4808.29 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 196.4 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5647 صفقة.







