قفزة صباحية بمؤشرات البورصة والأسهم تربح 3.2 مليارات جنيه
الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:07 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مع عودة لصعود الاسهم القوية التى أنهت تصحيحها و جنى أرباحها لتعود المؤسسات الأجنبية للشراء و كذلك عودة الثقة نسبيا للأفراد و خاصة المصريين لتعود شهية المخاطرة بضخ سيولة بالاسهم ليترتفع عدد الاسهم الصاعدة و تباين أداءها مع عمليات التبديل فيما بينها مع حالة رضاء عامة من وجود طلبات على سهم الحديد و الصلب و عودة التوازن بين الطلب و العرض و فتح المجال التخارج أو الدخول فى السهم .
وربح رأس المال السوقي خلال الفترة الصباحية حوالي 3.2 مليار جنيه ليصل الي 686.3 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11530.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2301.2 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3305.6 نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال استمرار الاداء الايجابى للمؤشرات بصورة عرضية على الرئيسي محاولا تجاوز ال 11500 نقطة مجددا مع محاولات التجارى لتجاوز الـ 64 جنيه بدخول سيولة مؤسسية بالسهم مع ترقب تسليم السلطة لبايدن اليوم الأربعاء .