قفزة صباحية بمؤشرات البورصة والأسهم تربح 3.2 مليارات جنيه





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مع عودة لصعود الاسهم القوية التى أنهت تصحيحها و جنى أرباحها لتعود المؤسسات الأجنبية للشراء و كذلك عودة الثقة نسبيا للأفراد و خاصة المصريين لتعود شهية المخاطرة بضخ سيولة بالاسهم ليترتفع عدد الاسهم الصاعدة و تباين أداءها مع عمليات التبديل فيما بينها مع حالة رضاء عامة من وجود طلبات على سهم الحديد و الصلب و عودة التوازن بين الطلب و العرض و فتح المجال التخارج أو الدخول فى السهم .





وربح رأس المال السوقي خلال الفترة الصباحية حوالي 3.2 مليار جنيه ليصل الي 686.3 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11530.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2301.2 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3305.6 نقطة.







