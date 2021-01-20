قفزة صباحية بمؤشرات البورصة والأسهم تربح 3.2 مليارات جنيه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:07 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، مع عودة لصعود الاسهم القوية التى أنهت تصحيحها و جنى أرباحها لتعود المؤسسات الأجنبية للشراء و كذلك عودة الثقة نسبيا للأفراد و خاصة المصريين لتعود شهية المخاطرة بضخ سيولة بالاسهم ليترتفع عدد الاسهم الصاعدة و تباين أداءها مع عمليات التبديل فيما بينها مع حالة رضاء عامة من وجود طلبات على سهم الحديد و الصلب و عودة التوازن بين الطلب و العرض و فتح المجال التخارج أو الدخول فى السهم .

وربح رأس المال السوقي خلال الفترة الصباحية حوالي 3.2 مليار جنيه ليصل الي 686.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11530.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2301.2  نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3305.6 نقطة.


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال استمرار الاداء الايجابى للمؤشرات بصورة عرضية على الرئيسي محاولا تجاوز ال 11500 نقطة مجددا مع محاولات التجارى لتجاوز الـ 64 جنيه بدخول سيولة مؤسسية بالسهم مع ترقب تسليم السلطة لبايدن اليوم الأربعاء .

أخبار تهمك

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ ساعة و 13 دقيقة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 23 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 6 ساعات

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

09:22 ص

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»