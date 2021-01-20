تأجيل اجتماع اتحاد الكرة إلى غداً الخميس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تقرر تأجيل اجتماع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي كان مقررا له اليوم إلى الغد نظرا لانشغال اللجنة ببعض الأعمال التي تخص الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفى سياق متصل أقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد العودة إلى نظام المسحة الطبية PCR للكشف عن فيروس كورونا بالنسبة للاعبي أندية الدوري، على أن يجرى الاختبار قبل المباريات ب 48 ساعة ويحدد كل ناد موعد اجراء المسحة حسب ظروفه، وذلك تزامنا مع الأوضاع الحالية.

جاء الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان مع أطباء المنتخبات الوطنية والأندية، حيث تم مناقشة عدد من الأمور الطبية التي تهم الفرق الكروية وفي مقدمتها كيفية الاطمئنان بطريقة علمية على عودة اللاعبين المصابين بالفيروس بعد شفائهم والتأكد من عدم تأثير الفيروس عليهم.

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