بدء المقابلات الشخصية لمسابقة الموظف المثالى بجامعة حلوان

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بدأت إدارة المشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان فى عمل المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالة على مستوى كليات الجامعة وإداراتها العامة لعام ٢٠٢٠، من خلال لجنة تحكيم المسابقة، والتى تقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، وتتم هذه المقابلات وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.



وتستمر هذه المقابلات الشخصية على مدار أيام الثلاثاء الموافق ١٩ يناير ٢٠٢١، والأربعاء الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢١، والأحد الموافق ٣١ يناير ٢٠٢١، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.



حيث تقدم فى اليوم الأول المرشحين من ١٤ كلية وإدارة على مستوى الجامعة، بإجمالى ٣٢ مرشحا، سيتم اختيار ١٩ منهم.

وتكونت لجنة التحكيم من كل من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ حاتم حمدي أمين مساعد الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة، الأستاذة مها عبد الرحيم أمين مساعد الجامعة، الأستاذ محمد وليد الغنيمي مدير عام شئون الأفراد وأعضاء هيئة التدريس.

هذا وقد أعلنت جامعة حلوان من قبل معايير وشروط التقدم للمسابقة وهى: أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وأن تكون تقارير الأداء بدرجة إمتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، على أن يقوم المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها وسيتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم فى أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.



