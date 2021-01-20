إصابة منتج فيلم "شاومينج" بفيروس كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد




كشف المُنتج أيمن يوسف، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أيمن يوسف منشورًا قال فيه :"ألف حمد وشكر لله، المسحة بتاعتي طلعت إيجابي كورونا، اللهم أنت الشافي المعافي".

وتابع أيمن يوسف قائلاً :"ياريت يا أصدقائي اللي خالطني خلال اليومين اللي فاتوا يفحص نفسه، وربنا يحفظكم جميعًا".

وفي سياق آخر، قام أيمن يوسف بإنتاج العديد من الأعمال منها: "ياباني أصلي"،"شاومينج"،"زنزانة 7"، "دعدوش"، "جدو نحنوح".

والجدير بالذكر أن فيلم "شاومينج"، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، حامد الشراب، توني ماهر، أحمد سلطان، سارة درزاوي، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، يوسف حسام، محمود فارس، ومن المُقرر عرضه بالسينمات خلال الأيام المقبلة.

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