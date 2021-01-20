الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل أغنية "يا انا " مع أماني السويسي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


يتعاون الشاعر الغنائي رمضان محمد مع الفنانة أماني السويسي في عمل غنائي جديد، سيطرح خلال الفترة القادمة .

وأضاف رمضان محمد في تصريح خاص ل "الفجر الفني" :" الأغنية تُسمى يا أنا ، وهي كلماتى ولحن شريف بدر وتوزيع تميم، ومن إنتاج لايف ستايل ستوديوز " .


وأستكمل رمضان حديثه قائلاً :" تم تصوير الأغنية فيديو كليب فى دبى مع عادل سرحان، والأغنية كلها مشاعر وعلام من الدنيا، وستقوم الأغنية بعمل حالة تلمس المرأة بمختلف أعمارها "

وكان رمضان محمد تعاون مع تامر حسني ، فى أغنية"100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية "أحمد شيبة، ومصطفى حجاج، ودياب"، وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان تامر حسنى و محمد الصاوى، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهانى محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.

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