أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-1-2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:30 ص
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،  اليوم الأربعاء ، استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

وأفتتحت اسعار الدولار تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية على الآتي :


سعر  الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان: 65 : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى اليوناني بمصر: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

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