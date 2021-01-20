أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-1-2021

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء ، استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وأفتتحت اسعار الدولار تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية على الآتي :





سعر الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان: 65 : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى اليوناني بمصر: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع