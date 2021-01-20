الرئيس الإيراني يدعو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:45 ص
روحاني
روحاني
وكالات

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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