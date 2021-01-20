تصريحات زيدان قبل مواجهة ديبورتيفو ألكويانو في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألكويانو، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.


وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنها ليست مباراة خادعة؛ لأننا رأينا ما فعله ديبورتيفو ألكويانو للتو، ونعرف ما يحدث في هذه البطولة".


وتابع بشأن التعاقد مع ألابا: "لا تسألني عن لاعب ليس في فريقي، وما يهمني هي مباراة الغد، وأتفهم أنه يمكن التحدث عن ذلك، لكنني آسف فأنا كمدرب مهتم بمباراة الغد".


وواصل: "سلسلة إخفاقات لريال مدريد في بطولة الكأس؟ لا أعرف السبب، وبطولة الكأس على هذا النحو في جميع البلاد، وعلينا أن نكون مستعدين لأنه لا توجد فرق سهلة".


وأكمل: "نريد التتويج ببطولة الكأس، وأي منافسة نشارك بها، ولا يمكننا دائمًا الفوز، لكننا نستعد لذلك، وشكرًا لكم لإخباري بأنني لم أفز بالكأس، ولهذا السبب لديَّ الرغبة للفوز باللقب".


وأكد: "الجميع جاهزون، وسأختار 11 لاعبا جاهزًا، وهذا هو الشيء الجيد".


وشدد بشأن ضم مبابي: "آسف، لقد قلت نفس الشيء عن ألابا، فكل تركيزي على مباراة الغد".


وأتم: "تعبت من الانتقاد؟ سواء تعبت أم لا، ستستمر الانتقادات فهناك أشياء كثيرة وراء الفريق والنادي، وبالطبع نريد الفوز، والنقد لن يمنعني من الاستمرار في عملي، وحدث لنا ذلك في الماضي، وسنحاول تغيير الوضع".

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