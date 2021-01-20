برنامج تأهيلي وعلاجي لوليد سليمان تحت إشراف طبيب الأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.


وأكد مدير الكرة بالمارد الأحمر، أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن ٤ أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.


وأوضح، أن وليد سليمان سوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.


وتعرض وليد سليمان لإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز تسببت في خروجه من اللقاء.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.


وتعادل الأهلي سلبا بدون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في ثامن جولات الدوري العام.

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