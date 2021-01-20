٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم



شهدت البلاد خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة انخفاض كبير في الإصابات حيث تم تسجيل 899 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وبالتالي فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 158174 حالة من ضمنهم 124094 حالة تم شفاؤها، و8696 حالة وفاة.





اسباب انخفاض الإصابات

ومن محافظة البحيرة، قال الأطباء إنه يوجد انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات، مشيرين إلى أنه غير متأكد من السبب، مرجحين أنه ربما يعود إلى تفعيل ارتداء الكمامات بشكل شبه إجباري، مضيفين لعلها إرادة الله أن يخفف عنا ما نحن فيه، ونسأل الله أن يخفف عنا الوباء والبلاء.



نجاح تجارب لقاح كورونا المصري

وبشأن لقاح كورونا المصري، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم الانتهاء من مرحلة فصل الفيروس والتوافق علي التجارب قبل الإكلينيكية على الحيوانات والنتائج مبشرة جدا، وسيكون هناك تجارب على البشر قريبا جدًا.



ولفت الوزير إلى كفاءة الأطباء المصريين، حيث أن الطبيب المصري الذي نشر نحو 12 بحثًا في دوريات بحثية عالمية حول فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أعلن عدد من الأخبار السارة عن فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مصر خلال الساعات الأخيرة، في ظل تراجع أعداد الإصابة في البلاد بالتزامن مع الإجراءات الوقائية المشددة.انخفاض كبير في الإصابات