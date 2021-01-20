الجيش الإسرائيلي يستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:25 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة مواقع في قطاع غزة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة مدفعية سقطت على منزل أحد المواطنين من عائلة عبد الجواد في مخيم المغازي، نقل على إثرها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع.

 

وكشفت مصادر أمنية، أن الإصابة التي وصلت المستشفى جراء القصف المدفعي هي لشاب وحالته مستقرة، حيث أصيب في قدمه اليسرى.

 

وكانت دبابات إسرائيلية متمركزة خلف السياج الفاصل شرقي القطاع، استهدفت مواقع شرق مدينة غزة، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وموقعا شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.


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